Агент Варга считает скромной сумму в £20 млн за нападающего "Спартака" Зе Луиша

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. "Брайтон" может потратить £20 млн на футболиста московского "Спартака" Зе Луиша, это скромные деньги за качественного нападающего в Англии. Такое мнение ТАСС высказал футбольный эксперт и агент Шандор Варга.

Ранее газета Daily Mirror сообщила, что нападающий сборной Кабо-Верде и "Спартака" Зе Луиш может перейти в клуб чемпионата Англии "Брайтон" за £20 млн (€22,5 млн).

"Конкретно об интересе "Брайтона" к Зе Луишу я не знаю, но не исключаю этот трансфер - он хороший футболист и сможет помочь команде. 20 миллионов - скромные деньги за забивного нападающего в Англии, там уже платят 200 и больше, ведь в футболе сейчас нездоровые деньги. Я не удивлюсь, если они ("Брайтон" - прим. ТАСС) заплатят эту сумму", - сказал Варга.

После 22 туров чемпионата Англии "Брайтон" занимает 12-е место с 23 очками, находясь в трех баллах от зоны вылета. По данным Daily Mirror, главный тренер команды Крис Хьютон считает, что 26-летний Зе Луиш мог бы помочь решить задачу по сохранению клубом прописки в элитном дивизионе. Издание отмечает, что в случае ухода форварда у "Спартака" будет достаточно времени до закрытия зимнего трансферного окна, чтобы найти ему замену (трансферное окно в России закроется 25 февраля).

"Спартак" лучше "Брайтона", "Брайтон" может легко вылететь из премьер-лиги и туда никогда не попасть, а "Спартак" сейчас - чемпион и команда прогрессирует. Но Зе Луиш сможет проявить себя в лучшем чемпионате в мире, например, если он сделает хет-трик в ворота "Манчестер Сити", то за него могут побороться большие клубы. Чтобы что- то советовать игроку, нужно знать, как он чувствует себя в "Спартаке" и насколько счастлив в Москве", - добавил эксперт.

Зе Луиш перешел в "Спартак" в 2015 году из португальской "Браги", с тех пор он провел за российскую команду 63 матча в официальных турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 16 результативных передач. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей, отличился четыре раза и отдал пять передач. За сборную Кабо-Верде игрок провел 17 матчей и забил два гола.