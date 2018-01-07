Дубль Локтионова принес "Локомотиву" победу над московским "Динамо" в матче КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Ярославский "Локомотив" со счетом 2:1 в овертайме обыграл московское "Динамо" в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенной шайбой в составе гостей отметился Яков Рылов (2-я минута), за хозяев дубль оформил Андрей Локтионов (60, 63).

"Локомотив" располагается на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков. "Динамо" находится на седьмом месте с 72 очками.

В следующем матче "Локомотив" на выезде встретится с минским "Динамо" 9 декабря, а московское "Динамо" дома сыграет с "Куньлунем" 16 декабря.

В другом матче игрового дня "Йокерит" дома уступил "Металлургу" в овертайме со счетом 1:2.