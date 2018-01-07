Тренер молодежной сборной РФ по хоккею взял на себя вину за поражение от американок на ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико взял на себя ответственность за поражение в матче молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) от команды США. Об этом тренер заявил журналистам.

Сборная России со счетом 3:5 уступила команде США в матче мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Хочу сказать большое спасибо болельщикам, которые всю игру нас очень сильно поддерживали, и поздравить своего американского коллегу с победой. Мы провалили первый период, команда США играла в очень быстрый и агрессивный хоккей, к которому мы оказались не готовы. Всю вину за поражение я беру на себя, потому что не смог настроить команду, чтобы она так быстро играла весь матч", - сказал Бобарико.

"Второй и третий периоды мы играли в хороший и быстрый хоккей. Но первый период был провальным. Американки очень хорошо играли, мы нигде не успевали, проигрывали на пятаке, куда соперницы очень быстро доставляли шайбу, разыгрывали хорошие комбинации", - добавил тренер.

Днем ранее сборная России обыграла команду Канады (3:2), а американки оказались сильнее шведок (2:1 в овертайме). "У сборной США вчера была вечерняя и довольно сложная игра. У нас же было больше времени на восстановление, хотя нам сложно играть две игры подряд с североамериканскими сборными, которые демонстрируют очень быстрый и агрессивный хоккей. Наверное, нам не хватило эмоционального восстановления после вчерашней победы", - подчеркнул Бобарико.

В турнирной таблице группы А российская сборная занимает второе место, набрав три очка. Лидируют американки с пятью баллами. В следующем матче сборная России сыграет против команды Швеции 9 января, американки в тот же день встретятся с канадками.