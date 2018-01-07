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Команда президента Белоруссии выиграла Рождественский турнир любителей хоккея

Спорт
7 января, 20:27 UTC+3 МИНСК МИНСК 7, января. /ТАСС

Обладателем бронзы стали чехи, разгромившие команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 11:2

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МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Команда президента Белоруссии стала победителем XIV Рождественского международного турнира любителей хоккея, который завершился в воскресенье в Минске. В финале возглавляемая Александром Лукашенко команда выиграла у сборной России со счетом 6:1, одну из шайб в составе победителей забросил белорусский президент.

Обладателем бронзы стали чехи, разгромившие команду Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 11:2. В Рождественском хоккейном турнире в этом году также принимали участие команды Швеции, Швейцарии, Китая, а также сборная Балкан. Матчи турнира проходили на "Чижовка-Арене".

В эти же дни в данном ледовом дворце проходили республиканские соревнования среди детей и подростков "Золотая шайба" на призы президента страны. В финале турнира в старшей возрастной группе команда "Медведь" Московского района Минска со счетом 4:3 переиграла команду "Грифоны" (Минск), за которую выступает младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко. Награждение победителей и призеров "Золотой шайбы" состоялось после финальной игры команд Белоруссии и России на Рождественском турнире.

Рождественский международный турнир любителей хоккея проводится с 2005 года. До этого 10 раз победителем соревнований становилась команда президента Белоруссии, трижды успех праздновали россияне.

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