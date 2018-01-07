Браташ: игра в большинстве повлияла на результат сборной РФ по хоккею на молодежном ЧМ

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российским хоккеистам на молодежном чемпионате мира не удалась игра в большинстве, которая и повлияла на результат команды. Такое мнение ТАСС высказал тренер национальной сборной Олег Браташ.

Сборная России на турнире, прошедшем в американском Баффало, уступила американцам в четвертьфинале. На протяжении всего турнира из 20 попыток игры в большинстве россияне реализовали только одну. Команда вернулась домой из Нью-Йорка в воскресенье.

"Игра в большинстве стала единственным фактором, повлиявшим на наше выступление. Все остальные разговоры из разряда вкусовщины, - сказал Браташ. - Конечно, нужно отметить высочайшее мастерство лучших команд и хоккеистов. Одолеть никого из лидеров мы не смогли, но мы старались, подготовка прошла хорошо, помешали нюансы".

"Обидно все получилось, немножко нам не хватило со всеми ведущими командами. Бороться на равных, сопротивляться и выиграть - это разные вещи. Выиграть нам как раз в самых главных играх не удалось, хотя шансы на это были", - добавил он.

Чемпионом мира стала сборная Канады, обыгравшая в финале шведов. "В финале отдавал предпочтение канадцам, но по игре шведы им не уступили и в чем-то даже их превосходили", - считает Браташ.