Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полтавец: допинговые скандалы не сломили российских конькобежцев

Спорт
7 января, 20:56 UTC+3 КОЛОМНА область/ 7, января. /ТАСС

По итогам завершившегося в Коломне чемпионата Европы российская команда заняла второе место в медальном зачете с 14 наградами в активе

Поделиться
Материал из 1 страницы
Константин Полтавец

Константин Полтавец

© Алексей Филиппов/ТАСС

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Допинговые скандалы не сломили представителей сборной России по конькобежному спорту, хотя спортсменов постоянно пытаются выбить из колеи. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Константин Полтавец.

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 ноября 2017 года пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх четырех российских конькобежцев: серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Ольгу Фаткулину, а также Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. Позднее спортсмены подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение. Павел Кулижников и Денис Юсков могут пропустить предстоящую Олимпиаду из-за того, что ранее отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

"Какие-то слушания (в CAS - прим. ТАСС) могут совпасть с Кубком мира, что не вписывается ни в какие рамки. Чтобы Юскову или Кулижникову выиграть общий зачет Кубка мира, нужно быть в нормальном тонусе. Эти моменты просто отвлекают. Мне кажется, нам постоянно ставят барьеры, и получается бег с препятствиями", - сказал Полтавец.

"Это прежде всего сбивает с нацеленности на результат. Пытаются отвлечь наше внимание на другие вещи и выбить из колеи. Могу сказать, что у них это не получилось и не получится", - заявил главный тренер сборной России.

"Тренерам приходится поддерживать спортсменов. Но обидно, что в этой ситуации мы не можем бороться. Наша борьба может выражаться только нашими результатами", - заключил Полтавец.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 ЧЕ по конькобежному спорту в Коломне Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
2
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
В ВТО сообщили, что на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама