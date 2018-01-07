Полтавец: допинговые скандалы не сломили российских конькобежцев

КОЛОМНА /Московская область/, 7 января. /ТАСС/. Допинговые скандалы не сломили представителей сборной России по конькобежному спорту, хотя спортсменов постоянно пытаются выбить из колеи. Об этом журналистам заявил главный тренер национальной команды Константин Полтавец.

Международный олимпийский комитет (МОК) 24 ноября 2017 года пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх четырех российских конькобежцев: серебряную медалистку Олимпиады в Сочи Ольгу Фаткулину, а также Александра Румянцева, Артема Кузнецова и Ивана Скобрева. Позднее спортсмены подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на данное решение. Павел Кулижников и Денис Юсков могут пропустить предстоящую Олимпиаду из-за того, что ранее отбыли дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

"Какие-то слушания (в CAS - прим. ТАСС) могут совпасть с Кубком мира, что не вписывается ни в какие рамки. Чтобы Юскову или Кулижникову выиграть общий зачет Кубка мира, нужно быть в нормальном тонусе. Эти моменты просто отвлекают. Мне кажется, нам постоянно ставят барьеры, и получается бег с препятствиями", - сказал Полтавец.

"Это прежде всего сбивает с нацеленности на результат. Пытаются отвлечь наше внимание на другие вещи и выбить из колеи. Могу сказать, что у них это не получилось и не получится", - заявил главный тренер сборной России.

"Тренерам приходится поддерживать спортсменов. Но обидно, что в этой ситуации мы не можем бороться. Наша борьба может выражаться только нашими результатами", - заключил Полтавец.