Колобков: российские конькобежцы на чемпионате Европы показали высокий уровень подготовки

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские спортсмены показали высокий уровень подготовки на чемпионате Европы по конькобежному спорту, который завершился в воскресенье в подмосковной Коломне. Слова Колобкова приводит для ТАСС пресс-служба ведомства.

Сборная России завоевала на чемпионате Европы 14 наград (пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые), заняв второе место в неофициальном зачете. Первенствовали на турнире голландские конькобежцы, в активе которых 13 медалей (6-3-4).

"Могу уверенно заявить, что первый чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях прошел успешно. Он был отлично организован, что отметили представители Международного союза конькобежцев", - сказал Колобков.

"И, конечно, наши ребята показали высокий уровень подготовки, выиграв пять золотых, шесть серебряных и три бронзовые медали. В 13 из 14 дисциплин турнира россияне взяли награды. Поздравляю наших конькобежцев с успешным выступлением на чемпионате Европы и желаю новых ярких побед", - добавил министр спорта.

Чемпионат Европы впервые проводился в новом формате. Медали были разыграны на отдельных дистанциях, а не в многоборье. В соревнованиях приняли участие более 160 конькобежцев из 16 стран.