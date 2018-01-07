Президент Федерации баскетбола Петербурга Бурчик скончался после продолжительной болезни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 января. /ТАСС/. Президент Федерации баскетбола Санкт-Петербурга (ФБП), советник губернатора города Алексей Бурчик скончался утром 7 января после продолжительной болезни. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

В июне прошлого года Бурчика сбил автомобиль в центре города, он был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"Федерация баскетбола Санкт-Петербурга с прискорбием сообщает, что сегодня, 7 января 2018 года, утром после продолжительной болезни на 65-м году жизни скончался президент ФБП Алексей Петрович Бурчик", - говорится в сообщении.

Бурчик с 1974 по 1988 год был игроком и бессменным капитаном команды "Светлана", затем стал тренером, руководил детской спортивной школой, спортклубом. Мастер спорта СССР (1976), мастер спорта России международного класса (2006), призер чемпионатов Европы и мира.

Он также является автором книги "Элемент менеджмента в деятельности баскетбольного тренера", пособия "Управление тренера своим психическим и физическим состоянием" (1997).

С 2014 года - советник губернатора Санкт-Петербурга. Заслуженный работник физической культуры РФ. С 2015 года возглавлял Федерацию баскетбола Санкт-Петербурга.

В июне 2017 года ТАСС со ссылкой на источник в администрации города сообщал, Бурчик пострадал в результате ДТП. По сообщениям местных СМИ, инцидент произошел в центре города у дома 16 по Миллионной улице неподалеку от здания комитета по спорту. Советник с травмой головы был госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно- медицинской академии. Его состояние оценивалось как тяжелое.