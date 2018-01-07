ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ, уступив "Локомотиву-Кубани"

ТАСС, 7 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" победил московский ЦСКА со счетом 90:79 в выездном матче Единой лиги ВТБ.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник армейского клуба Нандо де Коло и играющий на аналогичной позиции в "Локомотиве" Дмитрий Кулагин. Оба баскетболиста набрали по 17 очков.

Форвард краснодарского клуба Марди Коллинз, перед началом матча получивший приз самому ценному баскетболисту декабря в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС, отметился 10 набранными очками, семью подборами и восемью передачами.

ЦСКА потерпел первое поражение на турнире в текущем сезоне, но сохранил лидерство в турнирной таблице с 10 победами в активе. "Локомотив-Кубань" занимает второе место, у команды девять побед.

В следующем матче армейцы 14 января на выезде сыграют с "Зенитом", а "Локомотив-Кубань" в этот же день дома встретится с эстонским "Калевом".