Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА потерпел первое поражение в Единой лиге ВТБ, уступив "Локомотиву-Кубани"

Спорт
7 января, 21:38 дата обновления: 7 января, 21:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 90:79 в пользу команды из Краснодара

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 7 января. Краснодарский баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" победил московский ЦСКА со счетом 90:79 в выездном матче Единой лиги ВТБ.

Самыми результативными игроками встречи стали защитник армейского клуба Нандо де Коло и играющий на аналогичной позиции в "Локомотиве" Дмитрий Кулагин. Оба баскетболиста набрали по 17 очков.

Форвард краснодарского клуба Марди Коллинз, перед началом матча получивший приз самому ценному баскетболисту декабря в Единой лиге ВТБ по версии организаторов турнира и ТАСС, отметился 10 набранными очками, семью подборами и восемью передачами.

ЦСКА потерпел первое поражение на турнире в текущем сезоне, но сохранил лидерство в турнирной таблице с 10 победами в активе. "Локомотив-Кубань" занимает второе место, у команды девять побед.

В следующем матче армейцы 14 января на выезде сыграют с "Зенитом", а "Локомотив-Кубань" в этот же день дома встретится с эстонским "Калевом". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ЦИК принял документы у 15 самовыдвиженцев, желающих участвовать в выборах президента
2
Глава института нацпамяти Украины предложил признать период в составе СССР "оккупацией"
3
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
4
ЦИК РФ принял документы у самовыдвиженца на выборах президента Василия Пугачева
5
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
6
В ВТО сообщили, что на рассмотрение жалобы ЕС на Россию по ввозу свинины отведено 60 дней
7
Горбачев: ядерные державы должны помнить об обязательствах, лежащих на них в рамках ДНЯО
Темы дня
Новости партнеров
Реклама