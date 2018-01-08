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Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Спорт
8 января, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Встреча в Филадельфии завершилась со счетом 4:1, 20-летний российский защитник хозяев забросил восьмую шайбу в сезоне

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Иван Проворов

Иван Проворов

© AP Photo/Matt Slocum

ТАСС, 8 января. "Филадельфия" одержала победу над "Баффало" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев дубль оформил Шон Кутурье (28-я и 59-я минуты), также заброшенными шайбами отметились Шейн Гостисбеер (24) и Иван Проворов (60). У гостей отличился Райан О'Райли (22).

Проворов провел на льду больше каждого из остальных хоккеистов "Филадельфии" - 22 минуты 42 секунды. Помимо заброшенной шайбы россиянин отметился силовым приемом и пятью бросками по воротам "Баффало". Для 20-летнего российского защитника этот гол стал восьмым в текущем сезоне, всего на его счету 20 очков (8 шайб + 12 передач) в 42 матчах.

"Филадельфия" набрала 46 очков в 42 матчах и занимает девятое место в Восточной конференции. "Баффало" потерпело четвертое поражение подряд. Команда с 29 очками в 42 играх расположилось на последней 16-й позиции на Востоке. В следующем матче в ночь на 14 января "Филадельфия" на выезде сыграет с "Нью-Джерси". "Баффало" в ночь на среду на своем льду примут "Виннипег".

В другом матче дня "Нью-Йорк Айлендерс" обыграли "Нью- Джерси" в серии послематчевых буллитов (5:4).

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