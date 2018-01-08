"Анжи" расторг арендное соглашение с футболистом "Спартака" Гулиевым

Аяз Гулиев в составе "Анжи" в матче чемпионата России по футболу против "Рубина" (Казань) © Егор Алеев/ТАСС

ТАСС, 8 января. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил, что расторг арендное соглашение с полузащитником московского "Спартака" Аязом Гулиевым. Об этом сообщает портал "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу махачкалинской команды.

Срок аренды 21-летнего Гулиева с "Анжи" был рассчитан до конца нынешнего сезона. Футболист сообщил порталу Azerisport, что уже вернулся в расположение "Спартака".

Гулиев выступал за "Анжи" на правах аренды в сезоне-2016/17 и первой половине нынешнего сезона. За это время он провел за команду 22 матча и забил один гол. В активе игрока 17 матчей и три гола за молодежную сборную России.