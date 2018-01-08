СМИ: тренерский совет ФФК выдвинул вотум недоверия тренеру сборной Казахстана Бородюку

ТАСС, 8 января. Тренерский совет Федерации футбола Казахстана (ФФК) выдвинул вотум недоверия главному тренеру сборной страны Александру Бородюку. Об этом сообщает портал Sports.kz.

По информации источника, заседание совета прошло в понедельник. 55-летний российский тренер также оценил свою работу на посту главного тренера сборной Казахстана как неудовлетворительную. В ближайшее время Бородюк покинет свой пост.

Бородюк возглавил сборную Казахстана в феврале 2017 года, подписав контракт на три года. Под его руководством команда в семи матчах потерпела шесть поражений и один раз сыграла вничью.