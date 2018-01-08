Московское "Динамо" обыграло "Кузбасс" в матче чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Московское "Динамо" со счетом 10:5 одержало победу над кемеровским "Кузбассом" в домашнем матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Второй тайм встречи из-за сильного снегопада начался с почти 20-минутной задержкой. Сотрудникам стадиона пришлось привлечь дополнительную снегоуборочную технику для расчистки льда.

"Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 28 очков. "Кузбасс" находится на шестой строчке с таким же количеством баллов. В следующем матче "Динамо" на выезде сыграет с ульяновской "Волгой" 11 января, "Кузбасс" в тот же день дома встретится с нижегородским "Стартом".

В других матчах игрового дня "Сибсельмаш" дома обыграл "СКА-Нефтяник" (3:2), "Водник" на домашнем стадионе победил "Старт" (5:3), "Волга" на выезде обыграла казанское "Динамо" (4:3). "Родина" в гостевом матче уступила "Зоркому" (2:6), "Байкал-Энергия" на выезде обыграл "Уральский трубник" (5:4), а "Строитель" дома уступил "Енисею" (0:10).