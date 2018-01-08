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Зидан во второй раз подряд признан лучшим тренером года по версии France Football

Спорт
8 января, 22:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

В сезоне-2016/17 "Реал" под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Испании

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан

© EPA/VASSIL DONEV

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Главный тренер испанского "Реала" Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на французское издание.

45-летний специалист стал обладателем награды второй раз подряд.

Зидан возглавил "Реал" в 2016 году и привел клуб к победе в Лиге чемпионов, завоеванию Суперкубка Европы и победе на клубном чемпионате мира. В сезоне-2016/17 "Реал" под руководством французского специалиста не проиграл ни одного матча и стал чемпионом Испании, во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.

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