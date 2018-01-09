Электропоезд "Ласточка" доставит гостей ЧМ-2018 в Екатеринбурге до аэропорта или вокзала

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 января. /ТАСС/. Электропоезд "Ласточка" доставит гостей чемпионата мира по футболу 2018 года в Екатеринбурге до аэропорта или железнодорожного вокзала. Поезда будут курсировать на участке между станциями Екатеринбург-Пассажирский и Аэропорт Кольцово, сообщили во вторник в пресс-службе Свердловской железной дороги.

"На участке Екатеринбург-Пассажирский - Аэропорт Кольцово будет обеспечена перевозка "Ласточками" гостей чемпионата мира по футболу, а на нижнетагильском направлении в периоды пикового спроса будут организованы сдвоенные поезда", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС сообщал, что для удобства болельщиков на железнодорожном вокзале Екатеринбурга также модернизировали пассажирские платформы. Например, для создания безбарьерной среды для маломобильных пассажиров заканчивается обустройство лифтовых подъемников, с помощью которых можно будет попасть из тоннеля на одну из шести пассажирских платформ и с уровня привокзальной площади на первую платформу.

Игры чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Екатеринбурге пройдут матчи Египет - Уругвай (15 июня), Франция - Перу (21 июня), Япония - Сенегал (24 июня) и Мексика - Швеция (27 июня).