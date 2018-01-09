Российская бегунья Карамашева дисквалифицирована на 2,5 года за допинг

ТАСС, 9 января. Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне дисквалифицировал российскую бегунью на средние дистанции Светлану Карамашеву за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

29-летняя россиянка дисквалифицирована на два года и шесть месяцев за отклонения показателей в паспорте крови. Отсчет дисквалификации ведется с 7 июня 2017 года, когда она была временно отстранена от соревнований.

Спортсменка не имеет в своем активе медалей на крупных международных соревнованиях. Аннулированию подлежат все результаты, достигнутые спортсменкой в период с 14 июля 2012 года по 6 августа 2014 года.