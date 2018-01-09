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"Барыс" проиграл "Амуру", потерпев седьмое поражение подряд в КХЛ

Спорт
9 января, 15:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, января. /ТАСС

Клуб из Астаны уступил на выезде со счетом 1:3

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ТАСС, 9 января. Астанинский "Барыс" потерпел поражение от хабаровского "Амура" со счетом 1:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей отличились Ян Коларж (31-я минута), Александр Горшков (43) и Георгий Бердюков (44). У гостей шайба на счету Кевина Даллмэна (42). Для "Барыса" данное поражение стало седьмым подряд в лиге.

В следующем матче "Барыс" в гостях встретится с владивостокским "Адмиралом" 11 января, "Амур" также в гостях сыграет с минским "Динамо" 16 января.

"Барыс" с 63 очками занимает десятое место в таблице Восточной конференции, "Амур" с 72 баллами идет на восьмом месте.

В другом матче "Адмирал" дома победил ханты-мансийскую "Югру" (2:1).

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