"Ростов" арендовал футболиста "Спартака" Гулиева до конца сезона

ТАСС, 10 января. Футбольный клуб "Ростов" арендовал защитника Аяза Гулиева из московского "Спартака" до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Срок аренды между ростовской командой и 21-летним игроком рассчитан до 31 мая.

7 января "Анжи" расторг арендное соглашение с Гулиевым, который выступал за махачкалинскую команду на правах аренды в сезоне-2016/17 и первой половине нынешнего сезона. За это время он провел за "Анжи" 22 матча и забил один гол. В активе игрока 17 матчей и три гола за молодежную сборную России. За основной состав "Спартака" Гулиев не провел ни одного матча.