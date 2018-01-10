Бой Федора Емельяненко с Миром на турнире за чемпионский пояс Bellator пройдет 21 апреля

ТАСС, 10 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко 21 апреля встретится с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром на турнире Гран-при 2018 года за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе. Об этом сообщает телекомпания OSN Sports, владеющая правами на показ турнира.

Поединок состоится 21 апреля в американском Роузмонте (штат Иллинойс).

В Гран-при примут участие четыре тяжеловеса: Емельяненко, Мир, американцы Мэтт Митрион и Рой Нельсон. Еще четверо американских спортсменов, которые выступят на турнире, являются бойцами полутяжелого веса: действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер, бывший чемпион UFC Куинтон Джексон, экс-чемпион Strikeforce в полутяжелом весе Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

Are you ready for a new era in @BellatorMMA?



JAN - @ChaelSonnen v @Rampage4real

FEB - @mattmitrione v @roynelsonmma

APR - @thefrankmir v Fedor Emelianenko

MAY - @KingMoFH v @ryanbader



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OSN Sports Action 1HD pic.twitter.com/CCG81xETP5 — OSN Sports (@OSNSports) 10 января 2018 г.

Поединок между Чейлом Сонненом и Куинтоном Джексоном пройдет 21 января, Митрион встретится с Нельсоном 21 февраля, а 21 мая состоится бой между Бейдером и Лавалем.

Емельяненко стал чемпионом в крупнейшей тогда организации в мире смешанных единоборств Pride в тяжелом весе в марте 2003 года, единогласным решением судей победив Ногейру. Впоследствии он трижды защищал этот пояс в поединках против Ногейры (2004 год), хорвата Мирко Филиповича (2005) и австралийца Марка Ханта (2006). В 2007 году организация обанкротилась и была выкуплена UFC, Емельяненко так и не проиграл свой пояс.

Чемпионами Bellator в тяжелом весе становились россияне Виталий Минаков и Александр Волков. В своем дебютном бою в Bellator 24 июля Емельяненко в Нью-Йорке проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону. На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.