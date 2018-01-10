Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 56.87
€ 67.88
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бой Федора Емельяненко с Миром на турнире за чемпионский пояс Bellator пройдет 21 апреля

Спорт
10 января, 21:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 10, января. /ТАСС

Поединок пройдет в американском Роузмонте

Поделиться
Материал из 1 страницы
Федор Емельяненко

Федор Емельяненко

© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 10 января. Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко 21 апреля встретится с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американцем Фрэнком Миром на турнире Гран-при 2018 года за чемпионский пояс организации Bellator в тяжелом весе. Об этом сообщает телекомпания OSN Sports, владеющая правами на показ турнира.

Поединок состоится 21 апреля в американском Роузмонте (штат Иллинойс).

В Гран-при примут участие четыре тяжеловеса: Емельяненко, Мир, американцы Мэтт Митрион и Рой Нельсон. Еще четверо американских спортсменов, которые выступят на турнире, являются бойцами полутяжелого веса: действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Райан Бейдер, бывший чемпион UFC Куинтон Джексон, экс-чемпион Strikeforce в полутяжелом весе Мухаммед Лаваль и Чейл Соннен.

Поединок между Чейлом Сонненом и Куинтоном Джексоном пройдет 21 января, Митрион встретится с Нельсоном 21 февраля, а 21 мая состоится бой между Бейдером и Лавалем.

Емельяненко стал чемпионом в крупнейшей тогда организации в мире смешанных единоборств Pride в тяжелом весе в марте 2003 года, единогласным решением судей победив Ногейру. Впоследствии он трижды защищал этот пояс в поединках против Ногейры (2004 год), хорвата Мирко Филиповича (2005) и австралийца Марка Ханта (2006). В 2007 году организация обанкротилась и была выкуплена UFC, Емельяненко так и не проиграл свой пояс.

Чемпионами Bellator в тяжелом весе становились россияне Виталий Минаков и Александр Волков. В своем дебютном бою в Bellator 24 июля Емельяненко в Нью-Йорке проиграл техническим нокаутом в первом раунде Митриону. На счету россиянина 36 побед и пять поражений в ММА, Мир провел 29 боев, одержал 18 побед и потерпел 11 поражений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
2
Хакеры Fancy Bears утверждают, что доклад Макларена стал инструментом борьбы Запада с МОК
3
Избирательный штаб Путина возглавили три сопредседателя
4
Прощание с Шаинским пройдет в Доме литераторов в Москве
5
Неотразимый удар секретной "Булавы"
6
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
7
Источник в МО опроверг информацию о 31 беспилотнике, атаковавшем объекты РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама