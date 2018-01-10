Белоглазова: хоккеистки молодежной сборной РФ учтут ошибки прошлых игр в полуфинале ЧМ

ДМИТРОВ /Московская область/, 10 января. /ТАСС/. Игроки женской молодежной сборной России по хоккею учтут ошибки прошлых матчей в полуфинале чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) с командой Швеции. Об этом журналистам сообщила форвард российской команды Дарья Белоглазова.

В среду сборная России со счетом 2:0 обыграла команду Финляндии в четвертьфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове. Одну из шайб на свой счет записала Белоглазова. В полуфинале российская команда встретится со сборной Швеции, которой подопечные Евгения Бобарико уступили в матче группового этапа (0:2).

"Эмоции бешеные, потому что играем дома, хотелось выиграть и попасть в полуфинал. Ничего не хочется говорить про вчерашний матч с командой Швеции, послезавтра выйдем против них и будем биться. Завтра отдохнем, разберем ошибки прошлых матчей и думаю, что в полуфинале у нас все получится", - считает Белоглазова.

"У нас уже не первую игру много удалений. По судейству ничего не скажу, мы сами делаем глупые ошибки, нелепые зацепы. Нужно исключить это в следующих играх. Удаления в полуфинале - это плохо", - сказала форвард российской сборной.

Полуфинал Россия - Швеция состоится 12 января в 19:30 мск.