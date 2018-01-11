Сборная Саудовской Аравии сыграет с итальянцами и немцами в рамках подготовки к ЧМ-2018

ТАСС, 11 января. Сборная Саудовской Аравии по футболу проведет матчи с командами Ирака, Украины, Бельгии, Германии, Италии и Перу в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года в России. Об этом сообщает arabnews.com.

Встреча со сборной Ирака пройдет 27 февраля, с командой Украины - 23 марта, Бельгии - 28 марта, Италии - 28 мая, Перу - 3 июня, Германии - 8 июня. В общей сложности команда пройдет пять этапов подготовки до старта турнира.

"Мы готовы к чемпионату мира, - подчеркнул главный тренер команды Хуан Антонио Пицци. - Мы посетили большое количество игр чемпионата страны, и я считаю, что разработанная программа [подготовки] повысит наши шансы достойно выступить на чемпионате мира". По словам специалиста, основная цель футболистов в России - добиться исторического успеха для футбола страны. Наивысшим достижением сборной Саудовской Аравии, участвующей в отборочных турнирах с 1978 года, является выход в 1/8 финала чемпионата мира в США в 1994 году.

Сборная Саудовской Аравии на чемпионате мира сыграет в группе А вместе с командами России, Египта и Уругвая.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России. 14 июня в московских "Лужниках" пройдет матч открытия, в котором сыграют сборные России и Саудовской Аравии.