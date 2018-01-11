Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Бечирай расторг контракт с ФК "Динамо" и продолжит карьеру в бельгийском "Мехелене"

Спорт
11 января, 14:09 дата обновления: 11 января, 15:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провел 18 матчей и забил два гола

Поделиться
Материал из 1 страницы
Фатос Бечирай

Фатос Бечирай

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Московский футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с черногорским нападающим Фатосом Бечираем, форвард подпишет соглашение с бельгийским "Мехеленом". Об этом ТАСС заявил агент игрока Деян Радич.

Ранее на сайте издания "Спорт-экспресс" появилась информация, что 29-летний нападающий разорвал контракт с московским клубом. На вопрос, действительно ли Бечирай расторг контракт с "Динамо", собеседник ТАСС ответил: "Да, игрок продолжит карьеру в "Мехелене".

Черногорский форвард перешел в московское "Динамо" зимой 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Бечирай провел 18 матчей и забил два гола. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Слуцкий: наблюдатели ПАСЕ не будут приглашены на выборы президента РФ
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
Против экс-главы Марий Эл возбуждено дело за незаконное хранение боеприпасов
4
Руководителей рязанского кардиодиспансера уволили из-за видео с новогодним застольем
5
Слуцкий: Россия не будет подавать заявку на участие в ПАСЕ в 2018 году
6
СК РФ не нашел подтверждений версии взрыва на борту Ту-154
7
Неотразимый удар секретной "Булавы"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама