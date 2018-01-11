Бечирай расторг контракт с ФК "Динамо" и продолжит карьеру в бельгийском "Мехелене"

МОСКВА, 11 января. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Московский футбольный клуб "Динамо" расторг контракт с черногорским нападающим Фатосом Бечираем, форвард подпишет соглашение с бельгийским "Мехеленом". Об этом ТАСС заявил агент игрока Деян Радич.

Ранее на сайте издания "Спорт-экспресс" появилась информация, что 29-летний нападающий разорвал контракт с московским клубом. На вопрос, действительно ли Бечирай расторг контракт с "Динамо", собеседник ТАСС ответил: "Да, игрок продолжит карьеру в "Мехелене".

Черногорский форвард перешел в московское "Динамо" зимой 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Бечирай провел 18 матчей и забил два гола.