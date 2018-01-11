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Форум "Россия - спортивная держава" будет перенесен на октябрь 2018 года

Спорт
11 января, 14:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

Изначально планировалось, что мероприятие пройдет с 1 по 3 февраля в Ульяновске

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ТАСС, 11 января. Форум "Россия - спортивная держава" состоится в октябре 2018 года, изначально мероприятие должно было пройти с 1 по 3 февраля в Ульяновске. Об этом сообщается на официальном сайте форума.

"В соответствии с поручением правительства Российской Федерации от 25 декабря 2017 года № ВМ-П12-8695 Министерство спорта Российской Федерации вносит проект распоряжения президента Российской Федерации "О внесении изменений в распоряжение президента Российской Федерации от 5 июля 2017 года № 238-рп "О проведении Международного спортивного форума "Россия - спортивная держава" в 2018 году" о переносе даты проведения форума с февраля на октябрь 2018 года", - говорится в сообщении.

"Благодаря новым датам проведения форума ожидается существенное расширение его аудитории, - отмечается в сообщении. - Кроме этого, программа форума сможет пополниться дополнительными актуальными темами по итогам Олимпиады и чемпионата мира по футболу".

В числе ключевых вопросов, рассматриваемых на форуме, - развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", укрепление отношений с международными организациями, разработка проекта стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2024 года.

В рамках форума также пройдет международная выставка "Современный спорт: инновации и перспективы" - крупнейшая площадка для демонстрации достижений участников отрасли. Гостям выставки будут представлены технологические новинки индустрии спорта, спортивное оборудование, инвентарь, одежда, обувь, аксессуары, спортивное питание.

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