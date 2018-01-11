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"Анжи" объявил о расторжении контрактов с футболистами Афониным и Базелюком

Спорт
11 января, 14:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС

"Анжи" после 20 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 19 очков

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Константин Базелюк

Константин Базелюк

© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 11 января. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" расторг контракты с полузащитником Вадимом Афониным и нападающим Константином Базелюком. Об этом сообщает пресс-служба команды.

30-летний Афонин провел в нынешнем чемпионате России 14 матчей и сделал одну голевую передачу. 24-летний Базелюк, выступавший за "Анжи" на правах аренды, принял участие в шести матчах национального первенства, сыграв 175 минут, и результативными действиями не отметился. "Анжи" после 20 туров занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 19 очков.

Базелюк является воспитанником ЦСКА. Помимо "Анжи", нападающий на правах аренды выступал в московском "Торпедо", "СКА-Энергии" (Хабаровск) и португальском клубе "Эшторил-Прая".

Афонин выступал за узбекистанские клубы "Трактор" и "Шуртан", а также за российские команды "Рубин" (Казань), "Салют" (Белгород) и "Оренбург". В активе игрока пять матчей за сборную Узбекистана.

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