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Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит гонку на этапе КМ ради подготовки к Олимпиаде

Спорт
11 января, 15:31 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 11, января. /ТАСС

Гонка пройдет в четверг

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Екатерина Юрлова-Перхт

Екатерина Юрлова-Перхт

© EPA/MAURI RATILAINEN

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге ради подготовки к предстоящим Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Сергей Коновалов.

Индивидуальная гонка в Рупольдинге пройдет в четверг.

"Катя пропускает гонку в связи с подготовкой к Олимпийским играм. В общем зачете Кубка мира она сейчас уверенно занимает 12-е место, что позволяет ей квалифицироваться в масс-старт на Играх. Кроме того, Катя стартовала на всех дистанциях, ей надо подойти к Олимпиаде более свежей, поэтому было принято единогласное решение пропустить этот старт", - сказал Коновалов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.

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