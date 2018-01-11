Биатлонистка Юрлова-Перхт пропустит гонку на этапе КМ ради подготовки к Олимпиаде

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 11 января. /ТАСС/. Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт пропустит индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге ради подготовки к предстоящим Олимпийским играм в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом журналистам рассказал старший тренер сборной России Сергей Коновалов.

Индивидуальная гонка в Рупольдинге пройдет в четверг.

"Катя пропускает гонку в связи с подготовкой к Олимпийским играм. В общем зачете Кубка мира она сейчас уверенно занимает 12-е место, что позволяет ей квалифицироваться в масс-старт на Играх. Кроме того, Катя стартовала на всех дистанциях, ей надо подойти к Олимпиаде более свежей, поэтому было принято единогласное решение пропустить этот старт", - сказал Коновалов.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.