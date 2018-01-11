Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.01:
$ 57
€ 68.06
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Директор МХЛ: лига имеет вопросы к клубам КХЛ в плане работы с молодыми хоккеистами

Спорт
11 января, 21:24 UTC+3 АСТАНА АСТАНА 11, января. /ТАСС

Алексей Морозов отметил, что сейчас у лиги есть развития, рассчитанная на семь лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

АСТАНА, 11 января. /ТАСС/. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) имеет немало вопросов к ряду клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в плане работы с молодыми игроками. Об этом журналистам рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Молодежная сборная России на чемпионате мира в Баффало, проходившем с 26 декабря по 5 января, выбыла из турнира в четвертьфинале.

"Нас расстраивает этот результат - мы хотим всегда видеть нашу команду с золотыми медалями, и лига со своей стороны предоставляет условия, количество согласованных матчей, - сказал Морозов. - У каждой команды своя стратегия подготовки молодежи: кто-то ее наигрывает в МХЛ, кто-то - в Высшей хоккейной лиге. Мы делаем все возможное, чтобы ребята росли, просто много вопросов к клубам и тренерам".

"Знаю, что ребята сидят в КХЛ и не получают опыта, в том числе и в игре в большинстве - от этого отрицательный результат. Поэтому каждый клуб должен работать и понимать, как вырастить своих игроков. Для этого сейчас у нас есть стратегия, рассчитанная на семь лет", - добавил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин: РФ готова передать Украине десятки военных кораблей и самолетов
2
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
3
В "Дрофе" опровергли наличие в учебнике по истории России спорных данных о "майдане"
4
Неотразимый удар секретной "Булавы"
5
ВМС Украины: вопрос о передаче Киеву военной техники из Крыма требует изучения
6
Минфин США анонсировал новые санкции в отношении Ирана
7
В Генштабе рассказали о беспилотниках, атаковавших объекты РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама