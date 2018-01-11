Директор МХЛ: лига имеет вопросы к клубам КХЛ в плане работы с молодыми хоккеистами

АСТАНА, 11 января. /ТАСС/. Молодежная хоккейная лига (МХЛ) имеет немало вопросов к ряду клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в плане работы с молодыми игроками. Об этом журналистам рассказал управляющий директор МХЛ Алексей Морозов.

Молодежная сборная России на чемпионате мира в Баффало, проходившем с 26 декабря по 5 января, выбыла из турнира в четвертьфинале.

"Нас расстраивает этот результат - мы хотим всегда видеть нашу команду с золотыми медалями, и лига со своей стороны предоставляет условия, количество согласованных матчей, - сказал Морозов. - У каждой команды своя стратегия подготовки молодежи: кто-то ее наигрывает в МХЛ, кто-то - в Высшей хоккейной лиге. Мы делаем все возможное, чтобы ребята росли, просто много вопросов к клубам и тренерам".

"Знаю, что ребята сидят в КХЛ и не получают опыта, в том числе и в игре в большинстве - от этого отрицательный результат. Поэтому каждый клуб должен работать и понимать, как вырастить своих игроков. Для этого сейчас у нас есть стратегия, рассчитанная на семь лет", - добавил он.