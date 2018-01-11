Объединенная команда КНДР и Южной Кореи может выступить на ОИ-2018 в бобслее

ТАСС, 11 января. Объединенная бобслейная команда КНДР и Южной Кореи может принять участие в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане, которые пройдут с 9 по 25 февраля, в соревнованиях двоек. Об этом сообщается на сайте Международной ассоциации спортивной прессы.

Ранее стало известно, что 20 января в штаб-квартире Международного олимпийского комитета (МОК) пройдет встреча, в которой примут участие представители Национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, высокопоставленные чиновники и члены МОК из обеих стран, а также представители оргкомитета Олимпийских игр 2018 года. Совещание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха. Планируется, что на встрече будут определены имена спортсменов и должностных лиц, которые отправятся на Олимпиаду в Пхёнчхане, от НОК КНДР.

В среду портал Inside The Games сообщил, что на Олимпиаде в Пхёнчхане может выступить объединенная женская сборная КНДР и Южной Кореи по хоккею. Решение об участии бобслейной и женской хоккейной команд будет принято 20 января.

Подобная ситуация сложится не впервые, две страны выставляли объединенную сборную на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года, а также на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд в том же году в Португалии. После 22-х встреч переговоров, которые проходили в течение пяти месяцев, была создана объединенная команда по настольному теннису, которая выступила на чемпионате мира в Японии под Флагом Объединения. В качестве гимна была выбрана популярная корейская народная песня "Ариран".

9 января прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.