Аболс: "Лада" на бумаге имеет очень конкурентоспособный состав для КХЛ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Тольяттинская "Лада" обладает неплохим подбором игроков в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение на пресс- конференции выразил главный тренер команды Артис Аболс.

"Лада" занимает последнее 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции и уже потеряла шансы на попадание в плей-офф. В четверг тольяттинский клуб в гостях уступил ЦСКА со счетом 0:3.

"У нас очень конкурентоспособный состав на бумаге, но, к сожалению, травмы преследуют хоккеистов весь сезон. В оставшихся играх хочется задействовать побольше молодых игроков и набрать как можно больше очков ", - сказал Аболс.

Также специалист отметил, что у него есть надежда на то, что клуб останется в КХЛ на следующий сезон. "Вера всегда у всех есть, а как получится - не знаю", - ответил Аболс на вопрос о будущем "Лады".

В рейтинге КХЛ, который учитывает спортивные результаты, посещаемость домашних матчей, телевизионные рейтинги и финансовую стабильность, "Лада" находится в числе трех худших клубов. Президент лиги Дмитрий Чернышенко ранее заявлял, что лига намерена уменьшить число участников уже со следующего сезона. По первоначальному плану, в мае состав КХЛ должны будут покинуть три худшие команды этого рейтинга.