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"Финал четырех" Кубка России по баскетболу пройдет в Краснодаре

Спорт
12 января, 14:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Встречи пройдут 9 и 11 февраля

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ТАСС, 12 января. Матчи "Финала четырех" Кубка России по баскетболу пройдут в Краснодаре 9 и 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

9 февраля состоятся полуфинальные встречи "Локомотив- Кубань" - "Новосибирск" и "Нижний Новгород" - "Иркут". 11 февраля состоятся финал и матч за третье место.

Кубок России проводится в 17-й раз. Самым титулованным клубом является московский ЦСКА, который выигрывал турнир четыре раза. Впервые в "Финале четырех" примет участие "Иркут" (Иркутск). "Новосибирск" дважды становился победителем Кубка России (2015, 2017).

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