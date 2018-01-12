"Финал четырех" Кубка России по баскетболу пройдет в Краснодаре

ТАСС, 12 января. Матчи "Финала четырех" Кубка России по баскетболу пройдут в Краснодаре 9 и 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

9 февраля состоятся полуфинальные встречи "Локомотив- Кубань" - "Новосибирск" и "Нижний Новгород" - "Иркут". 11 февраля состоятся финал и матч за третье место.

Кубок России проводится в 17-й раз. Самым титулованным клубом является московский ЦСКА, который выигрывал турнир четыре раза. Впервые в "Финале четырех" примет участие "Иркут" (Иркутск). "Новосибирск" дважды становился победителем Кубка России (2015, 2017).