Пхеньян пока не ответил на предложение о совместном марше с южнокорейцами на открытии ОИ

ТАСС, 12 января. КНДР пока не ответила на предложение Республики Корея о совместном марше делегаций двух стран во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заместителя министра культуры, спорта и туризма Республики Корея Ро Тхэ Кана.

Ро Тхэ Кан также сообщил, что Сеул выступил с предложением о создании совместной команды по женскому хоккею с шайбой, однако о реакции Пхеньяна на это также неизвестно. По словам чиновника, предложения южнокорейской стороны обсуждались на состоявшихся 9 января консультациях между представителями Республики Корея и КНДР, в которых принимал участие Ро Тхэ Кан. В ходе консультаций КНДР согласилась направить делегацию на Олимпиаду-2018.

Как ранее сообщал портал Inside The Games, в состав совместной команды могут войти от трех до восьми хоккеисток из КНДР. Это предложение обсудят 20 января на совещании Международного олимпийского комитета (МОК) с представителями национальных олимпийских комитетов (НОК) Южной Кореи и КНДР, которое пройдет в Лозанне в штаб- квартире организации. Помимо представителей НОК двух стран, в нем будут участвовать высокопоставленные чиновники Южной Кореи и КНДР, а также члены МОК от обеих стран. Заседание будет проходить под председательством президента МОК Томаса Баха.

Ранее две страны выставляли объединенную сборную на чемпионате мира по настольному теннису 1991 года, а также на чемпионате мира по футболу среди молодежных команд в том же году в Португалии. После переговоров, которые проходили в течение пяти месяцев, была создана объединенная команда по настольному теннису, которая выступила на чемпионате мира в Японии под Флагом Объединения. В качестве гимна была выбрана популярная корейская народная песня "Ариран".

Во вторник прошел первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР. По итогам переговоров стороны договорились о возобновлении работы горячей линии связи между военными двух стран, проведении консультаций о снижении напряженности на границе, а также о том, что КНДР направит в феврале на Олимпиаду в Пхёнчхан представительную правительственную делегацию, демонстрационную команду спортсменов по тхэквондо, болельщиков и группу поддержки.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля.