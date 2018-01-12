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Фуркад бежал третий этап эстафеты в Рупольдинге, чтобы проверить Гигонна в роли финишера

Спорт
12 января, 20:32 UTC+3 РУПОЛЬДИНГ /Германия/ 12, января. /ТАСС

В пятницу французская команда заняла второе место в гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге

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Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

РУПОЛЬДИНГ /Германия/, 12 января. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад бежал третьим в эстафете на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге с тем, чтобы в преддверии Олимпийских игр проверить в качестве финишера его напарника по команде - Антонена Гигонна. Об этом он рассказал ТАСС.

В пятницу команда Франции в составе Симона Дестье, Кентена Майе, Фуркада и Гигонна заняла второе место. До этого заключительные этапы эстафеты бегал Фрукад.

"Пока я не знаю, какой этап побегу на Олимпиаде, мы это еще не решили, - сказал Фуркад. - Сегодня это было сделано с тем, чтобы попробовать новое сочетание, узнать, как Антонен будет себя чувствовать в этой роли, понравится ли ему это или нет. У нас молодая команда и мы должны уметь соревноваться в любой ситуации, каждый спортсмен должен быть лучшим. И если я заболею на Олимпиаде, то Антонен должен будет бежать заключительный этап", - сказал Фуркад.

"Это биатлон, вне зависимости от этапа мне надо точно стрелять и бежать как можно быстрее", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

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