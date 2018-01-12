Футболист М'Вила расторг контракт с "Рубином" и подписал соглашение с "Сент-Этьеном"

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Российский футбольный клуб "Рубин" расторг контракт с французским полузащитником Янном М'Вила, который перешел в "Сент-Этьен". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

"Контракт с футболистом расторгнут", - сообщили в пресс-службе.

После разрыва контракта полузащитник подписал соглашение с французским "Сент-Этьеном" до 2019 года.

М'Вила перешел в "Рубин" в 2013 году, в 2016-м продлил контракт на 3,5 года. Ранее главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев сообщил, что из иностранных игроков на первый сбор с клубом отправятся лишь Сесар Навас, Мийо Цакташ, Гёкдениз Карадениз и Сердар Азмун, остальных легионеров попросили найти себе новые клубы в текущее трансферное окно.

М'Вила провел 20 матчей в чемпионате России сезона-2017/18, забил два мяча. "Сент-Этьен" идет на 16-м месте в таблице чемпионата Франции.