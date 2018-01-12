Сборная России проиграла команде Швеции в полуфинале молодежного ЧМ по хоккею

ДМИТРОВ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинальном матче женского молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 18 лет), который проходит в подмосковном Дмитрове.

Заброшенными шайбами в составе шведок отметились Жозефин Бувенг (31-я минута) и Дженни Антонссон (51). За российскую команду отличилась Илона Маркова (49).

В другом полуфинальном матче американки по буллитам обыграли сборную Канады со счетом 4:3.

Сборная Швеции стала первой европейской командой, которая сыграет в финале женского молодежного чемпионата мира по хоккею. В предыдущих финальных матчах турнира, который проходит с 2008 года, всегда участвовали команды США и Канады.

В матче за третье место россиянки сыграют с командой Канады в субботу, начало - 15:30 мск. Финальная встреча турнира пройдет позднее в тот же день.