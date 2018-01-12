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Тренеру молодежной сборной РФ не в чем упрекнуть хоккеисток за поражение в полуфинале ЧМ

Спорт
12 января, 22:33 UTC+3 ДМИТРОВ область/ 12, января. /ТАСС

В пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове

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ДМИТРОВ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Главному тренеру женской молодежной сборной России по хоккею Евгению Бобарико не в чем упрекнуть подопечных после поражения в полуфинале чемпионата мира от команды Швеции. Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции.

В пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"Очень хороший матч, в котором мы забили на один гол меньше. После заброшенной шайбы мы опять на эмоциях совершили невынужденную ошибку, когда удалились и дали сопернику забить победный гол. Мы играли до конца, бились, и упрекнуть свою команду мне не в чем", - сказал Бобарико.

"При розыгрыше большинства девчонки начинали спешить, - продолжил специалист. - Мы наигрывали это все на тренировках, но реализация подвела. Здорово сыграли шведский вратарь и оборона. Это хоккей, через такие поражения будем двигаться дальше".

В матче за третье место российская команда встретится со сборной Канады, которая ранее в полуфинале уступила американкам (3:4 Б). "Да, команда расстроена, да они делали все, что могли. Но в завтрашнем матче мы должны показать лучшую игру на чемпионате", - считает главный тренер сборной России.

Встреча Россия - Канада состоится 13 января, начало - 15:30 мск.

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