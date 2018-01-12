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Барцокас: БК "Химки" нужно забыть поражение от "Реала" и готовиться к следующей игре

Спорт
12 января, 22:43 UTC+3 МЫТИЩИ область/ 12, января. /ТАСС

В пятницу подмосковный клуб со счетом 78:95 уступил "Реалу" в домашнем матче 17-го тура Евролиги

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Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас

Главный тренер баскетбольного клуба "Химки" Георгиос Барцокас

© Михаил Александров/ТАСС

МЫТИЩИ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Баскетболистам подмосковного клуба "Химки" не стоит зацикливаться на поражении от испанского "Реала" в Евролиге, нужно готовиться к следующей игре. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер "Химок" Георгиос Барцокас.

В пятницу подмосковный клуб со счетом 78:95 уступил "Реалу" в домашнем матче 17-го тура Евролиги.

"Хотелось бы поздравить "Реал" c солидной игрой, для нас сегодня был тяжелый вечер. В отсутствие лидеров было сложно противостоять тяжелой пятерке соперника, и можно сказать, что в какой-то момент мы потеряли уверенность. Также мы потеряли много возможностей на штрафных бросках, позволяли испанцам легко переходить из обороны в нападение, давали возможность забить много трехочковых. "Химкам" нужно поскорее забыть это поражение и готовиться к следующему матчу Евролиги", - сказал Барцокас.

Ранее тренерский штаб, персонал и весь менеджмент подмосковного клуба были оштрафованы на 50% от месячной зарплаты из-за последних неудачных результатов. "Я не могу высказывать свое мнение по данному вопросу и должен уважать решение руководства. Единственное, что я могу сказать в отношении игроков: им сложно было играть после таких санкций", - отметил Барцокас.

В свою очередь главный тренер "Реала" Пабло Ласо отметил хорошую игру в защите своей команды. "Мы продемонстрировали солидный баскетбол, с первых минут очень хорошо защищались, Юста Санти и Тэйлор Джеффери смогли нейтрализовать Алексея Шведа. Также мы поддерживали высокий темп игры и грамотно оборонялись. Все баскетболисты команды отлично использовали свои шансы, а главное - смогли отыграть ту разницу с которой мы уступили в Мадриде", - отметил Ласо.

В следующем матче "Химки" 16 января на выезде встретятся с "Црвеной Звездой", а "Реал" 17 января дома сыграет с "Басконией".

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