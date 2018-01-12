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СМИ: Месси стал первым футболистом в истории с зарплатой более €100 млн в год

Спорт
12 января, 22:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, января. /ТАСС

Игрок подписал новое соглашение с "Барселоной" 25 ноября 2017 года

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ТАСС, 12 января. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси стал первым футболистом в истории, чья зарплата превысила €100 млн в год. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mediapart.

По информации источника, реальный оклад 30-летнего игрока превышает прописанные в контракте €40 млн в год и составляет €122 млн с учетом всех бонусов без вычета налогов.

25 ноября 2017 года "Барселона" объявила о продлении контракта с Месси до 2021 года, сумма отступных в контракте составила €700 млн.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

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