Маркова: хоккеисткам РФ будет трудно восстановиться эмоционально к игре с канадками

ДМИТРОВ /Московская область/, 12 января. /ТАСС/. Женской молодежной сборной России по хоккею будет трудно восстановиться эмоционально к матчу за третье место на чемпионате мира против команды Канады после поражения в полуфинале от шведок. Такое мнение журналистам высказала форвард российской команды Илона Маркова.

В пятницу сборная России со счетом 1:2 уступила команде Швеции в полуфинале мирового первенства, которое проходит в подмосковном Дмитрове.

"В данном случае дело не в сопернике, а в нас. Сегодня для нас был самый важный матч в жизни - я хотела умирать на этом льду, хотела забросить шайбу с кровью и потом, чтобы мы смогли выиграть. Мне до сих пор кажется, что это сон, но время не вернуть назад. В причинах этого поражения очень много нюансов", - сказала Маркова.

В матче за третье место российская команда встретится со сборной Канады, которая ранее в полуфинале уступила американкам (3:4 Б). "Эмоционально очень трудно восстановиться к этой игре, но у нас все получится. Завтра все будет хорошо", - считает хоккеистка.

Встреча Россия - Канада состоится 13 января, начало - 15:30 мск.