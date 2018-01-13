"Бавария" победила "Байер" в матче чемпионата Германии по футболу

ТАСС, 13 января. Мюнхенская "Бавария" обыграла леверкузенский "Байер" в стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене.

В составе победителей мячи забили Хави Мартинес (32-я минута), Франк Рибери (59) и Хамес Родригес (90). У хозяев отличился Кевин Фолланд (70).

"Бавария" упрочила лидерство в турнирной таблице, на счету мюнхенского клуба 44 очка. "Байер" идет на четвертой позиции с 28 очками.

18-й тур чемпионата Германии продолжится матчами в субботу и воскресенье.