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"Бавария" победила "Байер" в матче чемпионата Германии по футболу

Спорт
13 января, 0:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Клубы открыли второй круг немецкого первенства

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ТАСС, 13 января. Мюнхенская "Бавария" обыграла леверкузенский "Байер" в стартовом матче 18-го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча прошла на "Бай-Арене" в Леверкузене.

В составе победителей мячи забили Хави Мартинес (32-я минута), Франк Рибери (59) и Хамес Родригес (90). У хозяев отличился Кевин Фолланд (70).

"Бавария" упрочила лидерство в турнирной таблице, на счету мюнхенского клуба 44 очка. "Байер" идет на четвертой позиции с 28 очками.

18-й тур чемпионата Германии продолжится матчами в субботу и воскресенье.

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