Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.01:
$ 56.6
€ 68.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Чешская биатлонистка Коукалова пропустит Олимпийские игры 2018 года

Спорт
13 января, 2:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Проблемы со здоровьем не позволят двукратной чемпионке мира выступить на Играх

Поделиться
Материал из 1 страницы
Габриэла Коукалова

Габриэла Коукалова

© AP Photo/Matthias Schrader

ТАСС, 13 января. Серебряный призер Игр 2014 года в Сочи чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за проблем со здоровьем. Слова спортсменки приводит пресс-служба федерации биатлона Чехии.

"Я делала все возможное, чтобы вернуться. Но, к сожалению, это не помогло. Я очень разочарована, потому что Олимпиада - главное событие для каждого спортсмена", - сказала Коукалова.

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за боли в икроножных мышцах.

На Играх-2014 Коукалова стала двукратным серебряным призером (масс-старт и смешанная эстафета). Кроме того, в ее активе два золота чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы, а также победа в общем зачете Кубка мира сезона-2015/16.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: с 95 млн рублей экс-главы "Почты России" сняли арест
2
Эксперты: частая потребность в сне посреди дня свидетельствует о нездоровье
3
Минобороны опубликовало видео уничтожения боевиков в Сирии
4
Временному поверенному Швеции заявлен протест из-за ситуации с посольством РФ
5
США не исключают применение ядерного оружия в ответ на неядерное нападение
6
Биография народного артиста РСФСР Михаила Державина
7
США намерены принять меры против Ирана в ООН без пересмотра условий ядерной сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама