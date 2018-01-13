Чешская биатлонистка Коукалова пропустит Олимпийские игры 2018 года

ТАСС, 13 января. Серебряный призер Игр 2014 года в Сочи чешская биатлонистка Габриэла Коукалова не выступит на Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане из-за проблем со здоровьем. Слова спортсменки приводит пресс-служба федерации биатлона Чехии.

"Я делала все возможное, чтобы вернуться. Но, к сожалению, это не помогло. Я очень разочарована, потому что Олимпиада - главное событие для каждого спортсмена", - сказала Коукалова.

Коукалова не принимала участия в этапах Кубка мира нынешнего сезона из-за боли в икроножных мышцах.

На Играх-2014 Коукалова стала двукратным серебряным призером (масс-старт и смешанная эстафета). Кроме того, в ее активе два золота чемпионатов мира и серебро чемпионата Европы, а также победа в общем зачете Кубка мира сезона-2015/16.