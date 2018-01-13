Женская сборная России завоевала серебро чемпионата мира по хоккею с мячом

ТАСС, 13 января. Женская сборная России стала серебряным призером чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходил в китайском Чэндэ.

В финале россиянки проиграли команде Швеции со счетом 0:1, отличилась Камилла Юханссон на 43-й минуте. В матче за третье место норвежки победили команду Финляндии - 5:2.

Чемпионат мира по хоккею с мячом среди женских команд проходит раз в два года. Турнир в Китае стал девятым в истории женских мировых первенств. Сборная Швеции побеждала восемь раз, на счету российской команды одна победа (2014 год).