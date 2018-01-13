Статуя бывшего футболиста "Зенита" Риксена открыта в Нидерландах

ТАСС, 13 января. Бронзовая статуя бывшего футболиста санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксена открыта в Нидерландах. Об этом сообщает портал Daily Record.

Статуя открыта возле стадиона его бывшей команды - "Фортуны" из Ситтарда. 41-летний Риксен, присутствовавший на церемонии открытия статуи, расплакался, а болельщики встретили его аплодисментами.

В 2013 году Риксену поставили диагноз-боковой амиотрофический склероз. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения болезни составляет 3-5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг живет с подобным заболеванием уже 54 года.

Риксен выступал за "Фортуну" в 1994-97 и 2010-13 гг. За "Зенит" он выступал в 2006-09 годах, став чемпионом и обладателем Суперкубка России, Кубка УЕФА (нынешнее название - Лига Европы) и Суперкубка УЕФА. Осенью 2013 года Риксен выпустил автобиографию под названием "Дух бойца". В 2014 году он был введен в Зал славы шотландского клуба "Глазго Рейнджерс", за который играл в 2000-06 годах.