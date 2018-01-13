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Демченко: Иванова хорошо выступила в Оберхофе, несмотря на проблемы с отстранением

Спорт
13 января, 17:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Четвертое место стало лучшим результатом спортсменки в этом сезоне

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Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко

Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко

© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Российская саночница Татьяна Иванова, заняв четвертое место на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, доказала, что может выступать хорошо, несмотря на отстранение от Олимпиад и продолжающееся судебное разбирательство. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Альберт Демченко.

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Четвертое место в Оберхофе стало лучшим результатом Ивановой в этом сезоне. Ранее она была пятой в немецком Альтенберге. На последнем этапе, который проходил в Кенигзее, Иванова показала девятое время.

"Мы довольны результатом, который Татьяна показала в Оберхофе, - считает Демченко. - Ее высокое четвертое место доказывает, что эта спортсменка умеет собираться, несмотря на все сегодняшние проблемы. С настроем все у нее сейчас нормально".

Дисциплинарная Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) во главе со швейцарцем Денисом Освальдом 20 декабря рассмотрела дело Ивановой, на предмет нарушения ей антидопинговых правил, а уже 22 декабря МОК вынес решение о пожизненном запрете этой спортсменке участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении серебряной награды Игр-2014 в эстафете. 5 января Иванова подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS). Cлушания в CAS пройдут в третьей декаде января.

В прошлом сезоне на этапе КМ в Оберхофе Иванова сумела завоевать бронзовую награду.

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