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Российские бобслеисты Стульнев и Малых стали пятыми в двойках на этапе КМ в Швейцарии

Спорт
13 января, 18:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Победу одержал немецкий экипаж в составе Нико Вальтера и Кристиана Позера, которые по сумме двух попыток показали время 2 минуты 10,72 секунды

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© ТАСС/EPA/INA FASSBENDER

ТАСС, 13 января. Россияне Алексей Стульнев и Илья Малых заняли пятое место в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в швейцарском Санкт-Морице.

Победу одержал немецкий экипаж в составе Нико Вальтера и Кристиана Позера, которые по сумме двух попыток показали время 2 минуты 10,72 секунды. Немецкие экипажи заняли весь пьедестал, вторыми стали Франческо Фридрих и Тортсен Маргис (отставание 0,05 секунды), третьими - Йоханнес Лохнер и Кристофер Вебер (+0,21).

Россияне уступили лидерам 0,7 секунды. Другой российский экипаж - Александр Касьянов и Алексей Пушкарев - занял 16-е место (+1,42). Максим Андрианов и Михаил Мордасов не смогли квалифицироваться во вторую попытку и заняли 24-е место.

Этап Кубка мира в Санкт-Морице завершится в воскресенье соревнованиями четверок.

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