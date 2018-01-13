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Шахматист Крамник обыграл китайца Вэй И в первом раунде супертурнира в Вейк-ан-Зее

Спорт
13 января, 23:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с англичанином Гавейном Джонсом

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ТАСС, 13 января. Российский гроссмейстер Владимир Крамник одержал победу над китайцем Вэй И в первом раунде шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее. Турнир завершится 28 января.

Другой россиянин Сергей Карякин сыграл вничью с англичанином Гавейном Джонсом. Петр Свидлер и индийский гроссмейстер Башкаран Адхибан также сыграли вничью. Максим Матлаков проиграл индийцу Вишванатану Ананду.

Голландец Аниш Гири одержал победу над китаянкой Хоу Ифань. Обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной, а азербайджанец Шахрияр Мамедьяров - с американцем Уэсли Со.

Во втором раунде Крамник сыграет с Гири, Карякин - с Анандом, Свидлер - с Вэй И, Матлаков - с Со, Мамедьяров - с Хоу Ифань, Каруана - с Джонсом, Карлсен - с Адхибаном.

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Карякин, представлявший тогда Украину.

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