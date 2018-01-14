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Третьяк: Санкт-Петербург может принять чемпионат мира по хоккею 2024 года

Спорт
14 января, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Ранее город принимал мировые первенства в 2000 и 2016 годах

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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) планирует выставить кандидатуру Санкт-Петербурга в качестве претендента на проведение чемпионата мира по хоккею 2024 года. Об этом в эфире YouTube-канала ФХР сообщил глава федерации Владислав Третьяк.

"В 2024-м хотим провести чемпионат мира в Санкт-Петербурге", - сказал он.

Санкт-Петербург проводил чемпионаты мира в 2000 и 2016 (совместно с Москвой) годах. В России мировое первенство также проходило в 2007 году (Москва, Мытищи). В СССР чемпионат мира проводился в 1957, 1973, 1979 и 1986 годах, все турниры принимала Москва.

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