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СМИ: Гассиев получит $1,6 млн за победу над Дортикосом в полуфинале WBSS

Спорт
14 января, 15:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, января. /ТАСС

Победитель финального боя WBSS получит $4 млн, проигравший в финале - $2 млн

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Мурат Гассиев

Мурат Гассиев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 14 января. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев заработает $1,6 млн за победу над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который пройдет 3 февраля в Сочи. Об этом сообщает польский портал Ringpolskа.

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В другом полуфинале WBSS 27 января в Риге встретятся чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик и чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) латвиец Майрис Бриедис. Победитель также получит $1,6 млн, проигравшие в полуфинале спортсмены заработают по $800 тыс.

Победитель финального боя WBSS получит $4 млн, проигравший в финале - $2 млн.

В активе уроженца Владикавказа Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера являются непобежденными.

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