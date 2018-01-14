СМИ: Гассиев получит $1,6 млн за победу над Дортикосом в полуфинале WBSS

ТАСС, 14 января. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев заработает $1,6 млн за победу над кубинцем Юниером Дортикосом в полуфинальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), который пройдет 3 февраля в Сочи. Об этом сообщает польский портал Ringpolskа.

В другом полуфинале WBSS 27 января в Риге встретятся чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) украинец Александр Усик и чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) латвиец Майрис Бриедис. Победитель также получит $1,6 млн, проигравшие в полуфинале спортсмены заработают по $800 тыс.

Победитель финального боя WBSS получит $4 млн, проигравший в финале - $2 млн.

В активе уроженца Владикавказа Гассиева 25 побед (18 нокаутом), на счету Дортикоса 22 победы (21 нокаутом). Оба боксера являются непобежденными.