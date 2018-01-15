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Месси побил рекорд Герда Мюллера по голам за один клуб в европейской топ-лиге

Спорт
15 января, 1:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Нападающий "Барселоны" забил свой 366 гол в чемпионате Испании

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Лионель Месси

Лионель Месси

© EPA-EFE/JAVIER ZORRILLA

ТАСС, 15 января. Футболист "Барселоны" Лионель Месси победил рекорд нападающего "Баварии" Герда Мюллера по количеству голов, забитых за один клуб в европейской топ-лиге (в топ-5 входят чемпионаты Испании, Англии, Германии, Италии и Франции).

Аргентинец отметился голом в гостевом матче 19-го тура чемпионата Испании с клубом "Реал Сосьедад" (4:2). Теперь на его счету 366 голов в 401 матче испанского первенства. Мюллер, который защищал цвета "Баварии" с 1964 по 1979 год, забил за мюнхенский клуб 365 голов в 427 матчах чемпионата Германии.

25 ноября 2017 года "Барселона" объявила о продлении контракта с Месси до 2021 года, сумма отступных в контракте составила €700 млн.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года, за это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины Месси выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

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