В Думе не видят смысла в предложении сенаторов о введении санкций против функционеров WADA

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, спецпредставитель нижней палаты парламента в международных межпарламентских и общественных организациях по спорту Вячеслав Фетисов ("Единая Россия") не видит смысла в введении санкций в отношении функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA),которые принимали решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, что сенаторы прорабатывают вопрос о введении санкций в отношении функционеров WADA, причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Совет Федерации может делать все, что считает нужным. Что дадут санкции против чиновников WADA, не знаю, какой смысл? Надо будет поговорить с Андреем Климовым. Предположим, мы запретим въезд чиновникам, еще что-то, времени нет изменить ситуацию (по участию РФ в Олимпиаде-2018 - прим. ТАСС)", - сказал Фетисов в понедельник ТАСС.

При этом парламентарий добавил, что "на Пхенчане жизнь не заканчивается, олимпийское движение продолжит существовать".

"Главное - выйти на диалог с WADA"

Со своей стороны член профильного думского комитета Дмитрий Свищев также не поддержал инициативу сенаторов: "Я категорически против. Какие санкции, к чему мы хотим прийти? Нужно прежде всего решать проблемы, которые есть у нас. Главная задача сейчас - выстраивать отношения".

"А если мы введем санкции, мы никогда не получим никакие возможности по восстановлению наших прав. Нам нужно выйти на диалог с WADA. В Международном Олимпийском комитете (МОК) после решения 5 декабря об участии российской сборной в Олимпиаде заявили, что после Пхенчхана отношения МОК с Олимпийским комитетом России будут начаты с чистого листа. Мы очень надеемся на это и рассчитываем, что так оно и будет", - подчеркнул Свищев.

Он подчеркнул, что "России нужно установить со спортивными функционерами диалог, основываясь на принципах равноправия и дружелюбия". "А если будет война санкций, то точно пострадают наши спортсмены, которых так и продолжают то допускать, то не допускать на Олимпийские игры", - сказал депутат.

5 декабря исполком МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018. На Играх смогут выступить чистые спортсмены под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.