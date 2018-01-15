Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.01:
$ 56.36
€ 68.82
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Думе не видят смысла в предложении сенаторов о введении санкций против функционеров WADA

Спорт
15 января, 14:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, января. /ТАСС

Вячеслав Фетисов подчеркнул, что такие меры не изменят ситуацию с выступлением россиян на Олимпиаде в Пхёнчхане

Поделиться
Материал из 1 страницы
Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Первый зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, спецпредставитель нижней палаты парламента в международных межпарламентских и общественных организациях по спорту Вячеслав Фетисов ("Единая Россия") не видит смысла в введении санкций в отношении функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA),которые принимали решение об отстранении сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в южнокорейском Пхенчхане.

Ранее газета "Известия" сообщила со ссылкой на председателя комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова, что сенаторы прорабатывают вопрос о введении санкций в отношении функционеров WADA, причастных к отстранению сборной России от участия в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

"Совет Федерации может делать все, что считает нужным. Что дадут санкции против чиновников WADA, не знаю, какой смысл? Надо будет поговорить с Андреем Климовым. Предположим, мы запретим въезд чиновникам, еще что-то, времени нет изменить ситуацию (по участию РФ в Олимпиаде-2018 - прим. ТАСС)", - сказал Фетисов в понедельник ТАСС.

При этом парламентарий добавил, что "на Пхенчане жизнь не заканчивается, олимпийское движение продолжит существовать".

"Главное - выйти на диалог с WADA"

Со своей стороны член профильного думского комитета Дмитрий Свищев также не поддержал инициативу сенаторов: "Я категорически против. Какие санкции, к чему мы хотим прийти? Нужно прежде всего решать проблемы, которые есть у нас. Главная задача сейчас - выстраивать отношения".

"А если мы введем санкции, мы никогда не получим никакие возможности по восстановлению наших прав. Нам нужно выйти на диалог с WADA. В Международном Олимпийском комитете (МОК) после решения 5 декабря об участии российской сборной в Олимпиаде заявили, что после Пхенчхана отношения МОК с Олимпийским комитетом России будут начаты с чистого листа. Мы очень надеемся на это и рассчитываем, что так оно и будет", - подчеркнул Свищев.

Он подчеркнул, что "России нужно установить со спортивными функционерами диалог, основываясь на принципах равноправия и дружелюбия". "А если будет война санкций, то точно пострадают наши спортсмены, которых так и продолжают то допускать, то не допускать на Олимпийские игры", - сказал депутат.

5 декабря исполком МОК принял решение о недопуске сборной России на Олимпиаду-2018. На Играх смогут выступить чистые спортсмены под олимпийским флагом, причем только после согласования со специальной комиссией. Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Персоны
Фетисов, Вячеслав Александрович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Неизвестные в масках напали на школьников в Перми
2
Источник: Великобритания направила истребители для перехвата российских самолетов
3
Что известно о нападении на школьников в Перми
4
В КПРФ утверждают, что Грудинин не имел ценных бумаг на 7,5 млрд рублей
5
МОК не понравился красный цвет, в который могли быть выкрашены российские бобы на ОИ-2018
6
"Ведомости": в администрации президента готовят программу новой бюджетной политики
7
Лавров: РФ уважает целостность Украины в границах, сложившихся после референдума в Крыму
Темы дня
Новости партнеров
Реклама