Скелетонисты Никитина и Третьяков будут участвовать в январских слушаниях в CAS

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Александр Третьяков, Елена Никитина, Александр Касьянов, а также остальные российские бобслеисты и скелетонисты, отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, будут присутствовать на слушаниях своих исков к МОК в Спортивном арбитражном суде (CAS). Как сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, он и тренер Сергей Чудинов также поедут в Лозанну для того, чтобы защитить в суде свои честные имена.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в течение ноября-декабря рассмотрела дела 15 российских бобслеистов и скелетонистов, принимавших участие в Олимпийских играх 2014 года, на предмет нарушения андидопинговых правил на том турнире. Впоследствии МОК вынес решение о пожизненном запрете этим спортсменам участвовать в Олимпийских играх, а также о лишении их медалей, завоеванных на Играх в Сочи. 14 из 15 бобслеистов и скелетонистов подали иски в Спортивный арбитражный суд. Слушания исков пройдут в период с 22 по 31 января.

"Все наши действующие спортсмены, которые были наказаны МОК и подали иски в CAS, примут участие в слушаниях, - заметил Зубков. - Мы с Сергеем Чудиновым также будем в них участвовать".

Вместе с Зубковым и Чудиновым на слушаниях будут присутствовать скелетонисты Третьяков, Никитина, Мария Орлова и Ольга Потылицына, а также бобслеисты Касьянов, Ильвир Хузин и Алексей Пушкарев.

"Что касается других наших спортсменов, завершивших карьеру после Сочи и также подавших иски, то у меня пока нет точной информации об их приезде в Лозанну. Нам сейчас важнее добиться правды для тех, кто претендует на участие в Олимпиаде в Пхёнчхане", - подытожил собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бобслея России Сергей Пархоменко, индивидуальные слушания отстраненных бобслеистов и скелетонистов пройдут с 25 по 29 января.