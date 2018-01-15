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Вяльбе: все российские лыжники, отстраненные от ОИ, приедут на слушания в CAS

Спорт
15 января, 15:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Заседания пройдут в период с 22 по 31 января

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Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Все российские лыжники, принимавшие участие в Играх-2014 и отстраненные Международным олимпийским комитетом (МОК) от участия в Олимпиадах, будут присутствовать на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

Дисциплинарная комиссия МОК во главе со швейцарцем Денисом Освальдом в течение ноября-декабря 2017 года рассмотрела дела участников Игр-2014 Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгении Шаповаловой, Юлии Ивановой, Юлии Чекалевой, Анастасии Доценко, Никиты Крюкова, Натальи Матвеевой и Александра Бессмертных на предмет нарушения антидопинговых правил на соревнованиях в Сочи. МОК пожизненно отстранил этих спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также лишил наград призеров Игр в Сочи. Все лыжники подали апелляции в Спортивный арбитражный суд, слушания пройдут с 22 по 31 января.

"Все наши спортсмены, подавшие иски к МОК, будут присутствовать на слушаниях в CAS, - сказала Вяльбе. - Точные даты индивидуальных слушаний по каждому лыжнику пока неизвестны".

Как сообщал ранее ТАСС, на слушания в CAS намерены приехать все действующие бобслеисты и скелетонисты, подавшие иски. Будут присутствовать также президент Федерации бобслея России Александр Зубков и тренер национальной команды по скелетону Сергей Чудинов.

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